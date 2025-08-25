Vali Aksoy, Halk Günü Toplantıları Düzenli Yapıyor

HALK GÜNLERİ İLE VATANDAŞ DİNLENİYOR

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, göreve başladığı günden bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği Halk Günleri kapsamında yüzlerce vatandaşın taleplerini ve önerilerini dinleyerek çözüme ulaştırıyor. Vali Aksoy, her iki defa olmak üzere, vatandaşa yönelik bu toplantıları sürdürerek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla çalışıyor. Toplantılara katılan her birey, sorunlarını ve taleplerini bizzat Vali Hüseyin Aksoy’a iletme fırsatı buluyor.

KATILIM MÜMKÜN OLUYOR

2023-2025 yılları arasında yapılan 25 halk günü toplantısında, toplamda 300 vatandaşın talep ve sorunları doğrudan Vali Aksoy tarafından değerlendirildi. Toplantı sonrası, ilgili kurum yöneticilerine gerekli talimatlar verilerek, sorunların çözümü için gereken adımlar atılıyor. Vali Hüseyin Aksoy, bu süreçlerin takibini yaparak kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması amacıyla kurumlara önerilerde bulunuyor. Vatandaş memnuniyetinin temel alındığı bu toplantılarda, halkın ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor.