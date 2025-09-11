Vali Aksoy, Muhtarlarla Sorunları Dinledi

MUHTARLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Vali Hüseyin Aksoy, Han ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı’nda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi. Toplantıda daha önce muhtarlar tarafından iletilen sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Vali Aksoy, yaptığı konuşmada orman yangınları, eğitim, sağlık projeleri ve uyuşturucuyla mücadele gibi konularda önemli uyarılarda bulundu.

ORMAN YANGINLARI HASSASİYET GEREKTİRİYOR

Konuşması sırasında Vali Aksoy, “Yaz mevsimi tam bitmedi. Orman yangınları konusunda hassasiyetimiz sürüyor. Anız yakma, çalı çırpı temizleyip yakma gibi alışkanlıklar büyük risk oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Seyitgazi’de başlayıp Afyon’a sıçrayan yangında 10 görevlimizi kaybettik. Bu vesileyle hayatını kaybeden görevlilerimizi rahmetle anıyor, benzer olayların yaşanmaması için tüm muhtarlarımızdan duyarlılık bekliyorum” dedi.

EĞİTİM VE SAĞLIK KONULARINA ÖNEM VERİLDİ

Toplantıda yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilgili de konuşan Vali Aksoy, “Çocuklarımızın güvenliği için gerekli tedbirler alındı, denetimler sürüyor. Okula devam etmeyen öğrenciler varsa mutlaka kaymakamlığımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ediyorum” şeklinde ifadelere yer verdi. Kadın sağlığı eğitim projesinin devam ettiğini belirten Vali, aşılama ve bebeklerden topuk kanı alınması konularında duyarlılık göstermenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE DOLANDIRICILIK UYARILARI

Uyuşturucuyla mücadelenin öncelikli konulardan biri olduğunu söyleyen Aksoy, muhtarlardan, şüpheli kişi ve grupları emniyete bildirmelerini istedi. Ayrıca, engelli vatandaşların haklarından faydalanabilmesi için kaymakamlığa yönlendirilmelerinin önemli olduğunu ifade etti. “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, ihtiyaç sahiplerine destek vermektedir. Ancak, başvurmayan ama gerçek anlamda yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızı sizlerin bizlere bildirmenizi bekliyoruz” dedi. Dolandırıcılık konusunda da, kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı vatandaşların bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.

ÇÖZÜMLER İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Toplantının sonunda Vali Aksoy, muhtarların ilettiği konularla ilgili çözüm üretmek amacıyla kurum müdürlerine gerekli talimatların verileceğini açıkladı.