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Vali Aksoy, Öğrencilere LGS Başarı Diledi

ESKİŞEHİR VALİSİNDEN BAŞARI DİLEĞİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrencilere yönelik bir başarı dilek mesajı yayımladı. Yarın yurt genelinde LGS heyecanı yaşanacak. Sınavın ilk oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Vali Aksoy, yayımladığı mesajında öğrencilere başarılar diledi.

ÖĞRENCİLERİN HEYECANI

Vali Aksoy, mesajında “İki oturum halinde, 50 sınav merkezinde LGS sınavına girecek 9 bin 627 öğrencimize yürekten başarılar diliyorum. Uzun süredir verilen emeğin karşılık bulduğu, heyecanın yerini sevinç ve gurura bıraktığı bir sınav süreci olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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