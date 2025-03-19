Vali Aksoy, Şehitleri Anma Programına Katıldı

VALİ AKSOY’UN KATILIMIYLA ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yüz onuncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde yer aldı. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER DAĞITILDI

Daha sonra Vali Aksoy, Çanakkale Zaferi ile ilgili resim, şiir ve hikaye yarışmasında başarılı olan öğrencilere hediyelerini takdim etti. Vali, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yüz onuncu yıl dönümünü kutladı.

PROGRAM GÖSTERİLERLE SONLANDI

Etkinlik, öğrencilerin Zeybek gösterisi, müzik konseri ve Çanakkale Zaferi’ni anlatan çeşitli gösteriler sunmasının ardından sona erdi. Programın ardından Vali Aksoy, öğrencilerin Çanakkale Zaferi temalı düzenledikleri resim sergisini gezerek eserleri inceledi ve öğrencileri tebrik etti.