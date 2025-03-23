Vali Aslan, Biner Ailesine Konuk Oldu

DÜZCE’DE ANLAMLI İFTAR SOFRASI

Düzce’de hayatlarına yeni bir yön veren Biner ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından özellikle zor günler geçirmişti. Bu süreçte Düzce’ye yerleşen Evren-Münevver Biner çifti, çocukları Zehra ve Kenan ile birlikte yeni bir yaşam kurdu. Bu anlamda, Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, Biner ailesinin iftar sofrasında yer aldı.

BİNER AİLESİNE TEŞEKKÜR

Vali Selçuk Aslan, Biner ailesinin sıcak misafirperverliğine değinerek, “Evren-Münevver Biner çiftinin sıcak sofrasına misafir olduk. Aile bireylerinin güçlü bağları ve duydukları derin sevgiyle bizlere anlamlı bir iftar akşamı yaşatan, misafirperverlikleriyle gönlümüzde iz bırakan Biner ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. Aslan, ayrıca Biner ailesinin çocukları Zehra ve Kenan’a eğitim hayatında başarılar dileyerek yaklaşan Ramazan Bayramı için de tebriklerini iletti.