Vali Aslan’dan Bayram Mesajı Açıklaması

DÜZCE VALİSİ RAMAZAN BAYRAMI MESAJI YAYINLADI

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Aslan, mesajında “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü yaşarken; sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde mübarek Ramazan Bayramı’na kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu gönüllerimizi fethetmiş durumdadır” diye belirtti.

BAYRAMIN ÖNEMİ VE TEŞEKKÜRLER

Vali Aslan, başta Aziz Milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. “Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bayramın manevi iklimi, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli bir fırsattır” diyen Vali Aslan, bayramların akrabalık ilişkilerini pekiştirmek, öksüz ve yetimlerin hatırlanması ve dostlukları güçlendirmek için imkan sunduğunu ifade etti.

GÜVENLİ SEYAHAT ÇAĞRISI

Bayram ziyareti ve tatil nedeniyle yola çıkacak vatandaşlara da seslenen Vali Aslan, “Kendilerinin, sevdiklerinin ve de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatle seyahat etmelerini bekliyorum” dedi.

ŞEHİTLERE VE GAZİLERE SAYGI

Son olarak, vatanın bekası ve milletin huzuru için sınır içinde ve dışında görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Aslan, “bayramı görevleri başında karşılayan kamu görevlilerimize” de minnettar olduğunu ifade etti. Aziz şehitleri rahmetle yad ettiğini ve kahraman gazileri şükranla selamladığını belirtti. Ramazan Bayramı’nın herkes için hayırlı olmasını temenni etti.