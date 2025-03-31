Vali Aslan’dan Hastanelere Bayram Ziyareti

SAĞLIK PERSONELİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı vesilesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağlık personelinin ve hastaların bayramını kutladı. Vali Aslan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, “Özverili ve fedakarca çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Ayrıca, hastane personelinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Vali Aslan, hastanede tedavi gören hastaları da unutmadan ziyaret etti. Burada, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve Ramazan Bayramlarını kutladı. Ziyaretinde Vali Aslan’a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz eşlik etti.