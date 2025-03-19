Vali Aslan’dan Şehitler İçin İftar Daveti

DÜZCE VALİSİ İFTAR PROGRAMINDA ŞEHİT AİLELERİYLE BULUŞTU

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla özel bir iftar programı düzenledi. Bu etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları bir araya geldi. Vali Selçuk Aslan, vatanı uğruna can veren kahramanların emanetleriyle aynı sofrada olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

ŞEHİTLER VE GAZİLERİ UNUTMAYACAĞIZ

Vali Aslan, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını, milletin başının tacı olduklarını vurguladı. Vali, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Türk milleti vatanı, milleti, bayrağı için ihtiyaç olduğunda 7’sinden 70’ine vatan toprağını muhafaza görevine hazır olduğunu her imkan ve şartta ispatlamıştır. Bu görev sırasında kimine şehadet nasip olmuş, kimine gazilik, kimine de namusu ve şerefiyle görevini tamamlayarak baba ocağına dönmek nasip olmuştur. Sizler şehadet nasip olan ya da gazilik nasip olan kardeşlerimizin yakınlarısınız. Uzuv eksikliği, evlat, kardeş eksikliği büyük acılar ortaya koysa da cennette müjdelenmiş bir makama yükselenleri bizlere bir parça esenlik vermektedir. Cennetle müjdelenen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz,” dedi.

DÜZCE’DE ANMA ETKİNLİKLERİ

Bu anlamlı program, Düzce’de, şehit aileleri ve gazilere verilen önemin altını çizen bir etkinlik olarak dikkat çekti. Düzce Valisi’nin ifadeleri, toplumda şehitler ve gaziler konusundaki duyarlılığı artırırken, bu tür etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceği kaydedildi.