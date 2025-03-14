Vali Aslan’dan Tıp Bayramı Mesajı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Düzce Valisi Selçuk Aslan, bir canı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmakla eşdeğer olduğu bilinciyle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Kaliteli bir sağlık sisteminin, bir toplumun gelişimi ve refahı için elzem olduğunu belirten Vali Aslan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde, devletimiz ve Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde hayata geçirilen modern hastaneler ve sağlık hizmetleri, değerli sağlık çalışanlarımızın fedakar çalışmalarıyla bir araya gelerek ülkemizi sağlık alanında önemli bir konuma taşımaktadır.”

İNSAN HAYATINA VERİLEN DEĞER

Vali Aslan, devamında devletin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket ettiğini vurgulayarak, “Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla birlikte insan hayatının kıymetini her zaman en üst düzeyde tutmaktadır. Onlar, bir canı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmakla müsavi olduğunu bildikleri için, gündüz ve gece fark etmeksizin fedakarca çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarımızın değerli hizmetleri için içten bir minnet duymaktayız” ifadelerini kullandı.

TIP TARİHİNE SAYGI

Bu vesileyle, Vali Aslan; 1919’da işgal altındaki İstanbul’da, mekteb-i tıbbiye öğrencilerinin Tıbbiyeli Hikmet önderliğindeki vatanperver davranışlarını saygı ile andı ve insani değerleri her zaman ön planda tutan bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerle kutladığını belirtti. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diledi.