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Vali Aslan, Eğitim Yatırımlarını İnceledi

EĞİTİM YATIRIMLARINA ÖNEM

Düzce’de eğitim kalitesinin iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ağaköyü Mahallesi’nde inşası süren Rıza Malatyalı Ortaokulu ve Darıcı Mahallesi’nde yapımı devam eden İsmetpaşa Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu. Bu incelemeler sırasında yetkililerden projeler hakkında bilgi aldı.

EĞİTİMİN GELECEĞE ETKİSİ

Vali Selçuk Aslan, yaptığı açıklamada, eğitim yatırımlarının geleceğe olan etkisini vurguladı. “Güçlü bir geleceğin ancak bugünden atılan sağlam eğitim adımlarıyla şekilleneceği” görüşünü dile getirdi. Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar, Valiliğin koordinasyonunda ilgili kurumlar tarafından kararlılıkla sürdürülüyor.

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