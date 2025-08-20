Vali Aydın: Yangın Kısmen Kontrol Altında

VALİ Aydın, ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili incelemelerde bulunan Vali Abdulaziz Aydın, Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangının enerjisinin düştüğünü ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Vali Aydın, “Valiliğimizin koordinasyonunda 5’i Orman Genel Müdürlüğümüze, 2’si Jandarma Genel Komutanlığımıza ait olmak üzere toplam 7 helikopter, 57 araç ve 200’e yakın personelle müdahale devam etmektedir. Şu an itibarıyla yangının enerjisinin azaldığını ifade edebiliriz. Yangın, çok şükür kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Ancak ekiplerimizin bu saat itibariyle sabaha kadar çalışmaları devam edecektir. Hem soğutma çalışmaları hem de karadan tarama faaliyetleri sürdürülecektir.” dedi.

YANGIN NEDENİYLE YERLEŞİM YERİ TEHLİKESİ YOK

Vali Aydın, yangının 20 hektarlık bir alanda etkili olduğuna da dikkat çekerek, “Sabah saatlerinde de ekiplerimizin helikopter destekli çalışmaları devam edecektir. Yangının yaklaşık 20 hektarlık bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çok şükür ki, şu an itibariyle yangını kısmi olarak kontrol altına aldık. Ekiplerimiz sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edeceklerdir.” şeklinde konuştu. Yangın dolayısıyla yerleşim yerlerine herhangi bir etki olduğunun söz konusu olmadığını vurgulayan Vali Aydın, “Dolayısıyla bir yerleşim yerini tahliye etmek gibi bir durum yaşanmamıştır. Çok şükür, ne ekip arkadaşlarımızdan ne de gönüllü olarak bölgede bulunan vatandaşlarımızdan herhangi bir yaralanma söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

YANGININ SON DURUMU

Vali Aydın, yangının yerinde yapılan sıvı müdahalenin ardından meydana gelen beyaz dumanın, yangının kontrol altına alındığını gösterdiğini belirtti. “Dolayısıyla hiçbir noktada yangının enerjisinin devam ettiğini ifade edemeyiz. Zaten çok şükür ki yangını kontrol altına aldık.” diyerek, ekiplerin yangın alanında çalışmalarına devam ettiğini söyledi.