Vali Aydoğdu, 5199 Sayılı Kanunu Görüştü

TOPLANTIYA KATILIM

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın liderliğinde, 51 İl Valisi ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden organize edilen bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de yer aldı.

HAYVANLARI KORUMA ÇALIŞMALARI

Toplantının gündeminde, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler” yer aldı. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararların hayvanların korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.