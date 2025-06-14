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Vali Aydoğdu, Başarı Belgeleri Verdi

BAŞARILI ÇALIŞMALARA TEŞEKKÜR

Erzincan’ın Valisi Hamza Aydoğdu, görevleri sırasında gösterdikleri başarılı performansları ve üstün gayretlerinden ötürü Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat’ı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık’ı, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba’yı ve birim amirlerini ödüllendirdi.

İLERİDE BAŞARI DİLEĞİ

Vali Aydoğdu, başarı belgesi takdiminde bulunduğu vali yardımcıları ve birim amirlerini kutlayarak, “Başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde etkili bir mesaj verdi.

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