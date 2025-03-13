Vali Aydoğdu: “Depremi Unutmadık, Unutmayacağız”

VALİ AYDOĞDU’NUN DEPREM MESAJI

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 13 Mart 1992 tarihinde meydana gelen Erzincan Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Aydoğdu, “1992 Erzincan Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.” ifadelerini kullandı. Mesajında, “Bugün, 13 Mart 1992’de Erzincan’da yaşanan büyük depremin yıl dönümü. O gece, şehir karanlığa gömüldü, sokaklarda feryatlar yankılandı, umutlar enkaz altında kaldı.” vurgusunu yaptı.

GEÇMİŞTEN DERS ALMAK

Vali Aydoğdu, depremin etkilerini anlatarak, “6.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yüzlerce canımızı aldı, binlerce insanımızı evsiz bıraktı ve hepimize bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Biz, depremlerle yaşamak zorunda olan bir coğrafyanın insanlarıyız.” dedi. Erzincan’ın tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Vali, “Erzincan, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kadim bir şehir. Ancak ne yazık ki doğanın sert yüzüyle de defalarca karşılaşmış bir kent.” diye belirtti.

GÜVENLİ GELECEK İÇİN TEDBİRLER

Aydoğdu, geçmişte yaşanan felaketlerden ders çıkararak bilinçli ve hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaptı. “Depremin değil, ihmalkarlığın ve tedbirsizliğin can aldığı bir dünyada yaşıyoruz.” diyerek sağlam binalar inşa etmenin ve depremle yaşama kültürünü benimsemenin zorunlu olduğunu dile getirdi. “Bu topraklarda acılar tekrar etmesin, canlarımız enkaz altında kalmasın diye geçmişten ders almalı.” ifadesini kullandı.

BİLİNÇ, TEDBİR VE DAYANIŞMA

Vali Aydoğdu, “Erzincan ve ülkemizin dört bir yanı için; bilinç, tedbir ve dayanışmayla geleceğe daha sağlam adımlar atalım.” şeklinde çağrıda bulunarak mesajını sonlandırdı. Depremde kaybedilenleri rahmetle anarak, “Unutmadık, unutmayacağız.” dedi.