Vali Aydoğdu EGC’ye Ziyaret Gerçekleştirdi

VALİNİN ZİYARETİ VE GAZETECİLERLE GÖRÜŞMESİ

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti’ne (EGC) iadeyi ziyarette bulunarak gazetecilerle bir araya geldi. Zeki Demirbaş’ın yaklaşık 2 ay önce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı seçilmesi dolayısıyla kendisine ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Aydoğdu, yeni yönetime başarılar diledi.

BASININ ROLÜ VE ÖNEMİ

Vali Aydoğdu, gazetecilerle birlikte şehrin gündemine dair bir süre sohbet etti ve basın mensuplarının toplumun bilgilendirilmesi ile kamuoyu oluşturmadaki kritik rolüne dikkat çekti. Erzincan’ın gelişimi ve tanıtımı için basın mensuplarının yürüttüğü çalışmaların önemini vurgulayan Vali Aydoğdu, “Basın, demokrasinin temel taşlarından biridir. Sizlerin objektif ve ilkeli habercilik anlayışı, ilimizin daha iyi yerlere gelmesine katkı sağlayacaktır. Basın mensuplarımıza Erzincan’ımızın marka değerine sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.