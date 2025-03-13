Vali Aydoğdu: Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile birlikte düzenlenen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek çeşitli konulara dair açıklamalar yaptı. Vali Aydoğdu, toplantıda Şubat ayına ait verileri paylaştı.

TERÖRLE MÜCADELE VERİLERİ

Vali Aydoğdu, terörle mücadele konusunda 2025 yılı Şubat ayı içerisinde toplam 39 terör operasyonu gerçekleştirildiğini ifade etti. “Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.

ASAYİŞ SUÇLARIYLA MÜCADELE

2024 ve 2025 yılı Şubat ayları arasındaki asayiş suçlarıyla ilgili verilere değinen Aydoğdu, “Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında toplam 164 olay, 2025 yılı Şubat ayında ise toplam 166 olay meydana gelmiştir. Aydınlatma oranımız yüzde 100 olmuştur.” dedi. Ayrıca mal varlığına karşı işlenen suçların istatistiklerini de aktardı. Dolandırıcılık suçunda ise 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen olay sayısının 12, 2025 yılında ise 16 olduğunu belirtti. “Bu nedenle hemşehrilerimizi özellikle de telefon dolandırıcılığına karşı uyarmak istiyorum. Telefon ile arayarak kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma veya kamu görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızdan kişisel bilgilerini isteyen kişilere itibar etmemeleri gerekmektedir” şeklinde uyarıda bulundu.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına dair açıklamalarda bulunan Vali Aydoğdu, “2025 yılı Şubat ayı içerisinde; 9 tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 10 av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirilmiş olup, 32 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.” dedi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 4 operasyon gerçekleştirildiğini ve 10 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 70 gram esrar ve 250 adet sentetik ecza bulunuyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE VE TRAFİK DENETİMLERİ

Ayrıca, Siber Suçlarla Mücadele alanında yapılan operasyonda 150 şahıs hakkında işlem yapıldığı bilgisini paylaştı. Trafik kazalarına değinen Aydoğdu, “2024 yılı Şubat ayında ve 2025 yılı Şubat ayında meydana gelen trafik kazalarında kaza yerinde hayatını kaybeden vatandaşımız yoktur. 2024 yılı Şubat ayında denetlenen toplam araç sayısı 63 bin 44 iken, 2025 yılı Şubat ayında bu sayı yüzde 4.5 artışla 65 bin 873 olmuştur.” diye belirtti.

DÜZENLİ GÖÇMEN SAYISI VE DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzenli göçmen sayısı hakkında bilgi veren Aydoğdu, “2025 yılı Şubat sonu itibariyle Erzincan’da Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sayısı 112 kişidir.” dedi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında il genelinde 4 operasyon gerçekleştirildiğini ve 4 kişinin tutuklandığını aktardı. Bu operasyonlar sonucunda 4 araca da el konulmuştur.