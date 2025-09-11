Vali Aydoğdu, Halk Günü’ne devam ediyor

HALK GÜNÜ TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşların talepleri ve sorunlarını doğrudan dinlemek için “Halk Günü” toplantılarını sürdürüyor. Vali Aydoğdu’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili birim amirleri ve hayırseverler katıldı. Bu buluşmada, başvuruda bulunan 55 vatandaşın istek, sorun ve taleplerine çözüm bulma çalışmaları yapıldı.

VATANDAŞLARIN SORUNLARI DİNLENİYOR

Vali Aydoğdu, vatandaşların sorunlarını teker teker dinleyerek, her bir talep için il müdürlerine gerekli talimatları verdi. “Kapımız herkese açık” diyen Vali Aydoğdu, “Devlet, vatandaşına hizmet ettikçe devlettir. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak için hep birlikte çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.