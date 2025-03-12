Vali Aydoğdu Jandarma İle Sahur Yaptı

VALİ AYDOĞDU’DAN JANDARMAYA DESTEK

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek Mehmetçik ile sahur yapma fırsatı buldu. Bu anlamlı etkinlikte Vali Aydoğdu’ya İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ve üniversite öğrencileri de katıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Vali Aydoğdu, milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışarak fedakarlık gösteren kahraman jandarmalara teşekkür etti. Ayrıca askerlere görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.