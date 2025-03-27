Vali Aydoğdu Öğrencilerle Buluştu, İstek Dinledi

ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, öğrencilerle bir araya geliyor. Vali Aydoğdu, gençlerle keyifli bir sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinliyor. Gençlerin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutlayan Vali Aydoğdu, onlara kandil simidi ikram ediyor. Ayrıca, ilkokul öğrencileriyle de bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek onlara bayram harçlığı veriyor.

ÖĞRETMENLERLE İFTAR SONRASI BİR ARAYA GELİYOR

Vali Aydoğdu, daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ile birlikte Orgeneral Selahattin Demircioğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileriyle iftar sonrası buluşuyor. Öğretmenlerle ve öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Vali Aydoğdu, öğretmenlere yaptıkları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve öğrencilere başarılı bir dönem diliyor.