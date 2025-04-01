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Vali Aygöl’den Bayramda Askerlere Jest

RAMAZAN BAYRAMI’NDA ANLAMLI BULUŞMA

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan Bayramı nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerle bir araya gelerek duygusal anlar yaşattı. Erzurum Narmanlı’dan gelen Mehmetçik Ömer Faruk Kılan, Vali Aygöl sayesinde annesi Fatma Kılan ile görüntülü bir görüşme yapma fırsatı buldu. Görüşme sırasında hem asker hem de ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Anne Fatma Kılan, bayram nedeniyle oğlunu görmenin verdiği mutluluğu dile getirerek, “Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

GÖREV BAŞINDAKİ ASKERLERE TEŞEKKÜR

Vali Şefik Aygöl, bayramlaşma programında görevleri başındaki Mehmetçiklere teşekkür ederek, “Bu kutsal görevi ifa eden tüm kahramanlarımız, hepimizin gurur kaynağıdır. Bayramda da görevlerinin başında olmaları bizi duygulandırıyor ve onurlandırıyor” dedi. Bu duygu dolu anlar, bayram ruhunun anlamını pekiştirirken, Vali Aygöl’ün askerlere bayram hediyelerini takdim etmesiyle program sona erdi.

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