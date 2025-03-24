Vali Aygöl’den Eğitimde Kalite Vurgusu

ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDİLDİ

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, onların hedefleri ve hayalleri hakkında sohbet ediyor. Eğitimin önemine dikkat çeken Vali, öğrencilere moral veriyor.

EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI KONUŞULDU

Vali Aygöl, öğretmenlerle de görüşerek eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendiriyor. Ziyaret sırasında eğitimde sürdürülebilir kalite hedefleri doğrultusunda atılacak adımların önemi vurgulanıyor. Vali Şefik Aygöl, “Eğitime verilen destek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” diyor. Bu süreç, öğretmenlerin desteklenmesi konusunda önemli bir figür oluşturuyor.