Haberler

Vali Aygöl’den Eğitimde Kalite Vurgusu

ÖĞRENCİLERLE SOHBET EDİLDİ

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesindeki 100. Yıl Atatürk İlkokulu’nu ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, onların hedefleri ve hayalleri hakkında sohbet ediyor. Eğitimin önemine dikkat çeken Vali, öğrencilere moral veriyor.

EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI KONUŞULDU

Vali Aygöl, öğretmenlerle de görüşerek eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları değerlendiriyor. Ziyaret sırasında eğitimde sürdürülebilir kalite hedefleri doğrultusunda atılacak adımların önemi vurgulanıyor. Vali Şefik Aygöl, “Eğitime verilen destek, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır” diyor. Bu süreç, öğretmenlerin desteklenmesi konusunda önemli bir figür oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Karaman’da Suçlulara Yönelik Operasyonlar

Karaman'da yapılan asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar bulundu, aranan 10 kişi tutuklandı. Ayrıca çeşitli trafik ihlalleri de belirlendi.
Haberler

Manisa’daki Cinayet Davası Ertelendi

Yunusemre'de meydana gelen pizzacı cinayetinde sanık Ferhat Kuru, akıl sağlığı raporunun beklenmesi nedeniyle üçüncü kez duruşma için mahkemeye çıkarıldı. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.