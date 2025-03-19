Vali Aygöl’den Kıbrıs Gazisine Ziyaret

BİLECİK VALİSİNDEN GAZİYE ZİYARET

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan’ı ziyaret etti. Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte; Kıbrıs Gazisi Bilal Özkan ve ailesiyle bir araya geldi. Vatan uğruna gösterilen fedakarlığın toplumun onur nişanesi olduğunu ifade eden Vali Aygöl, gazinin ailesiyle sohbet ederek onların anılarını dinledi.

Gaziler için duyulan minneti bir kez daha vurgulayan Aygöl, “Sizlerin fedakarlıkları sayesinde bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Devlet olarak her zaman yanınızdayız” diyerek desteklerini iletti. Ziyaret sırasında, Bilal Özkan ve aile üyeleri, nazik hareketlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Özkan, devletin kendilerini unutmayarak destek vermesinin kendilerini gururlandırdığını belirtti ve yaşadığı hatıraları paylaştı.