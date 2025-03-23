Vali Aygöl’den Mehmetçik’e Duygusal Ziyaret

DÜNYA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ GÖREV

Bilecik, valinin telefonuyla ailesiyle görüntülü görüşen Mehmetçik için duygusal anlara tanıklık etti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı’nda görev yapan jandarma personeli ile vatani görevlerini icra eden Mehmetçiklerle bir araya geldiği iftar programında önemli bir buluşma gerçekleşti.

İFTAR PROGRAMINDA SAMİMİ ATMOSFER

Samimi bir ortamda yapılan iftar programında Vali Aygöl, kentteki güvenlik yetkilileri ile sohbet ederek onların özveri dolu görevlerine dair bilgiler aldı. Program sırasında, Vali Aygöl bir askerin ailesinin kendi telefonuyla görüntülü arama yapmasına yardımcı oldu ve bu ana şahitlik etti. Ailesini karşısında gören Mehmetçik, duygusal bir an yaşamış oldu.

SAKINA VE FEDAKARLIĞA VURGU

Vali Aygöl, askerin ailesiyle de görüntülü görüşerek devlete emanet olduklarını ve en iyi şekilde korunduklarını belirtti. İftar sonrası yapılan konuşmalarda, güvenlik güçlerinin vatan savunmasındaki fedakarlıklarına dikkat çekildi. Devletin her zaman askerinin yanında bulunduğu vurgusu yapıldı ve program dualarla sona erdi.