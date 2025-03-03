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Vali Aygöl’den Ramazan Ayı Mesajı

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VALİ AYGÖL, CAMİDE TERAVİH NAMAZINI KILDI

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pelitözü Mahallesi’ndeki camide teravih namazını kıldı. Namaz sonrası, mahalle kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Aygöl, Ramazan ayının “rahmet, bereket ve huzur” getirmesini diledi.

BİRlik VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Vali Aygöl, vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbette birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Ramazan ayının manevi atmosferinin en iyi şekilde yaşanması için temennilerde bulundu. Ayrıca bu mübarek ayda dayanışma ve paylaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

RAMAZAN AYI İÇİN İYİ DİLEKLER

Son olarak, Vali Aygöl, Bilecik halkının Ramazan ayını huzur ve sağlık içerisinde geçirmesi için iyi dileklerde bulundu.

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