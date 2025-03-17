Vali Aygöl Karaköy’de İftara Katıldı

RAMAZAN AYI VE BİRLİK VURGUSU

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Aygöl, köy halkıyla birlikte aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna dikkat çekti. Etkinlikte vatandaşlarla sıcak sohbetler yaptı.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞIMIN ÖNEMİ

İftar programında konuşan Vali Şefik Aygöl, Ramazan ayının manevi ikliminin toplumsal dayanışma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Ramazan, sadece oruç tutmak değil; birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneğidir. Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, aynı dualara amin demek bizim için büyük bir mutluluk.” dedi. Devlet olarak daima vatandaşlarının yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Aygöl, Ramazan ayının bereketinin ve huzurunun tüm hanelere yayılmasını diledi.

MEMNUNİYET DOLU ANLAR

Vali Aygöl, vatandaşlarla birebir ilgilenerek sohbetlere katıldığını ve Ramazan’ın manevi ruhunu en iyi şekilde yaşadıklarını belirtti. Organizasyonda emeği geçen herkese de teşekkür etti. İftar sonrası yapılan dualarla birlikte program sona erdi. Köy halkı ise Vali Aygöl’ün ziyaretinden ve onlarla bir araya gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.