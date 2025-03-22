Vali Aygöl, Öğrencilerle İftarda Buluştu

VALİ AYGÖL’ÜN İFTAR PROGRAMI

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ile birlikte Bilecik Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen iftar etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşarak yurt öğrencileriyle birlikte iftar yapan Vali Aygöl, iftar sonrası samimi bir sohbet gerçekleştiriyor.

GENÇLERİN EĞİTİMİ VE YURT YAŞANTISI

Programın ilerleyen anlarında Vali Aygöl, gençlerin eğitim süreçleri ve yurt yaşantıları hakkında bilgi alıyor. Aynı zamanda Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunun önemine vurgu yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de etkinliğe katılarak yurt hizmetleri hakkında bilgiler sunuyor ve öğrencilerle yakından ilgileniyor.