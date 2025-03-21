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Vali Aygöl, Polis Adaylarıyla İftar Yemeğinde Buluştu

BİLECİK VALİSİ İFTAR PROGRAMINDA POLİS ADAYLARIYLA BULUŞTU

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyer polis adaylarıyla iftar programında bir araya geldi. Program boyunca polis adaylarıyla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Aygöl, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının önemine dikkat çekerek, “Biz geceleri rahat uyuyalım diye birileri uyumuyor” dedi.

İftar programında, polis adaylarının eğitim süreçleri ve mesleğe katılacakları günler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Aygöl ve beraberindeki il protokolü üyeleri, geleceğin emniyet teşkilatında yer alacak olan genç polis adaylarına başarı dileklerini ileterek programı sonlandırdı.

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