Vali Aygöl, Yangın Bölgesinde İnceleme Yaptı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde bir evde başlayan yangın, hızla iki eve sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

YANGININ SEBEBİ VE MÜDAHALE SÜRECİ

Olay yerine gelen Vali Aygöl, ekiplerden bilgi alarak şunları söyledi: “112 Acil Çağrı Merkezimize yangın ihbarı alınmıştır. İhbarın ardından ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına 14 dakika içinde müdahale etmiştir. Yangın, vatandaşlarımızın eşyalarını koydukları ancak yaşam alanı olarak kullanmadıkları bir binada başlamış olup çevredeki iki eve sıçramıştır. Ekiplerimizin hızlı ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınmış ve söndürme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır.”

MÜDAHALEDE BULUNAN EKİPLER

Yangına Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük’ten gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın sayesinde yaşanan bu olayda ekiplerin hızlı refleksleri, olası daha büyük zararların önüne geçti.