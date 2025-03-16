Vali Aygöl Yetim Çocuklarla İftarda Buluştu

BİLECİK’TE İFTAR PROGRAMI

Bilecik’te, yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri için düzenlenen iftar programında Vali Şefik Aygöl, çocuklarla bir araya geldi. Bu etkinlik, Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi ve Vali Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl de programa katıldı.

ÇOCUKLARLA GÜZEL ANLAR YAŞANDI

İftar boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Vali Aygöl, samimi sohbetler etti ve Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu tüm katılımcılarla birlikte yaşadılar. Vali Aygöl, “Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük mutluluğumuzdur” şeklinde bir açıklama yaparak, her zaman çocukların yanlarında olduklarını vurguladı. Bu anlamlı gece, sıcak anlarla dolu bir atmosfer yaratırken, çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu herkesi duygulandırdı.