Vali Ayyıldız’dan Bayram Boyunca Ekip Ziyaretleri

ZİYARETLERLE BAYRAMLAŞMA

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bayram süresince görevde olan ekipleri tek tek ziyaret etti. Ziyaretlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile başlayan Vali Ayyıldız, ardından Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Engürücük Yol Kontrol Noktası ve Çekirge Polis Merkezi Amirliği’nde görevli personeli de ziyaret etti.

POLİS EKİPLERİYLE BAYRAM KEYFİ

Polis ekipleriyle bayramlaşan Ayyıldız, ayrıca Bursa Ulu Cami’ye giderek vatandaşlarla bayram sevinci paylaştı. Bu ziyaretler, bayramın coşkusunu ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.