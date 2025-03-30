Haberler

Vali Ayyıldız’dan Bayram Boyunca Ekip Ziyaretleri

ZİYARETLERLE BAYRAMLAŞMA

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bayram süresince görevde olan ekipleri tek tek ziyaret etti. Ziyaretlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile başlayan Vali Ayyıldız, ardından Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı, Engürücük Yol Kontrol Noktası ve Çekirge Polis Merkezi Amirliği’nde görevli personeli de ziyaret etti.

POLİS EKİPLERİYLE BAYRAM KEYFİ

Polis ekipleriyle bayramlaşan Ayyıldız, ayrıca Bursa Ulu Cami’ye giderek vatandaşlarla bayram sevinci paylaştı. Bu ziyaretler, bayramın coşkusunu ve dayanışma ruhunu pekiştirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da Traktör Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmak üzere giden bir arkadaş grubunun traktörü freni patlayınca devrildi. Kaza sonucu 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.
Haberler

Gaziantep’te Domuz Sürüsü Paniği Yaşandı

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Gökçeli Mahallesi'nde ormanlık alanda domuz sürüsü tespit edildi. Mahalle halkı, tarım arazilerine zarar verme ve yerleşime inme risiklerinden endişe duyuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.