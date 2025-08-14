Vali Bakan, Merzifon’da ziyaretler yaptı

VALİ ÖNDER BAKAN MERZİFON’DA ESNAFIN YANINDA OLDU

Amasya Valisi Önder Bakan, Merzifon ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Vali Bakan, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte ilçe esnafı ve halkla bir araya geldi. Devletin her daim vatandaşların yanında olduğunu belirten Bakan, “Kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösteriyoruz” dedi.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan, daha sonra Şehit Hava Pilot Üsteğmen Murat Türkmen’in ailesini ziyaret etti. Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin daima yanında olduklarını ifade eden Bakan, vatan için canını veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ise sağlık temennisinde bulundu.

AİLE YILI KAPSAMINDA ANLAMLI ZİYARET

Bakan, “Aile Yılı” etkinlikleri kapsamında evliliklerinde 65 yılını dolduran bir çifte ziyarette bulundu. Çift ile sohbet eden Bakan, onların evlilik anılarını dinledi. “65 yıllık bir hayat arkadaşlığı ve birbirlerine halen sevgiyle bakan iki ulu çınarımız Ülviye teyze ve Mehmet amcamızı ziyaret ettik. Neredeyse bir ömrü beraber geçiren kıymetli büyüklerimizin saygı ve muhabbetleri tüm toplumumuza örnek olacak türden. Ömürleri bereketli olsun” şeklinde konuştu.