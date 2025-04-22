Vali Baruş: “Torul-Kürtün Yolu Kullanılamayacak”

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane-Tirebolu kara yolunda bugün meydana gelen heyelan sonrası yapmış olduğu incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Baruş, “Bugün saat 16.20 sıralarında Kürtün yolunda Karaçukur mevkiinde, yolun üst kısmından kayalıklardan ciddi bir akıntı sonucu heyelan meydana geliyor. Bu olay sebebiyle karayolu çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Önceden bazı emarelerin görülmesi nedeniyle tedbir alınmıştı, bu yüzden şükürler olsun ki herhangi bir ölüm, yaralanma ve kaza olayı yaşanmadı” dedi.

HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Vali Baruş, bölgede heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirterek, “Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri henüz çalışmalara başlamadı. Heyelanın durumu etüt edilecek, yukarıdaki tabakaların durumu incelenerek sağlıklı bir yol açma çalışması yapılabilecek. Bu durum, Torul-Kürtün karayolunun uzun bir süre kullanılamayabileceği anlamına geliyor. Bunu tayin edecek olan uzman arkadaşlarımız, Karayolları ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra gerekli açıklamaları yapacaklar. Bu karayolunu kullanacak sürücülerimizin dikkatli olmalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF YOL UYARISI

Vali Baruş, “Giresun-Gümüşhane istikametini kullanacak sürücülerimizi buradan uyarmak istiyorum” diyerek, “Giresun’dan Gümüşhane istikametine gelecek olan otobüs, kamyon, nakliye araçları veya özel taşıt sahiplerinin sahil yolunu, yani Giresun-Trabzon-Gümüşhane karayolunu kullanmaları gerekiyor. Gümüşhane’den Giresun istikametine gidecek sürücülerimizin de Gümüşhane’den Trabzon, ardından Trabzon sahil yolu ve Giresun üzerinden ulaşmaları gerekiyor. Bu durum, can güvenlikleri açısından önemli ve zaman kaybetmemeleri için gereklidir” şeklinde uyarıda bulundu. Karayolları ekiplerinin gerekli etüt çalışmaları başlattığını ve bu çalışmaların devam ettiğini kaydetti.