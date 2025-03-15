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Vali Çalgan’dan Gazi Ziyareti Çorum’da

KIBRIS GAZİSİNE ZİYARET

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan’ı evinde ziyaret etti. Ziyarete eşi Halide Çalgan da katıldı. Ziyaret sırasında gazi Rauf Özkan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Çalgan, gazilere olan minnettarlığını ve şükran duygularını ifade etti.

GAZİLERİMİZİN ÖNEMİ

Vali Çalgan, gazilerin Türk milletinin baş tacı olduğunu belirtti ve “Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Vatanseverliğin yaşayan abideleri olan sizlere şükran duygularımızı sunmak en önemli vazifemizdir. Rabbim ömrünüzü hayırlı ve bereketli kılsın. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

ZIYARETTE BULUNANLAR

Ziyaret sırasında Vali Çalgan’a Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Personel Yarbay Erdal Dirik ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşi ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül eşlik etti.

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