Vali Çalgan Şehit Ailesini Ziyaret Etti

VALİ ALİ ÇALGAN’DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Çorum Valisi Ali Çalgan, “Hem devlet hem de millet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız” diyor. Valinin eşi Halide Çalgan ile birlikte, 2022 yılında Irak’ın Kuzey’inde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateş sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam’ın ailesini ziyaret etti.

ŞEHİT AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyaret kapsamında, şehidin babası Bedri Karaçam ve annesi Aysel Karaçam ile bir araya gelen Vali Çalgan, “Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli aileleri başımızın tacıdır. Hem devlet hem de millet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Ayrıca, ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Personel Yarbay Erdal Dirik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şahit Aydın ve eşi Elif Aydın ile Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen de hazır bulunuyor.