Vali Canbolat Huzurevinde İftar Programına Katıldı

VALİ CANBOLAT HUZUREVİ SAKİNLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Sultanhisar ilçesinde bulunan huzurevinde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Vali Canbolat ve eşi Ayşegül Canbolat, Sultanhisar Huzurevi’nde huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Ramazan ayının manevi atmosferinde keyifli bir vakit geçirdi. Çiçeklerle karşılanan Canbolat çifti, huzurevi sakinleriyle birlikte iftar yaptı.

YAŞLILARIN HUZURU DEVLETİN GÜVENCESİNDE

Vali Canbolat, huzurevinde kalan vatandaşlarla sıcak bir diyalog kurarak, yaşlıların sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Vali Canbolat, “Sizlerin huzuru bizim için çok önemli. Burada geçirilen her an, değerli deneyimlerinizle birlikte bizim için anlamlıdır. Hep birlikte daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum” dedi.