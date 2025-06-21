Vali Canbolat: Yangın Hızla Yayılıyor

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler’de meydana gelen orman yangını hakkında açıklamalar yaptı. Yangının Bademli Mahallesi’nde büyük bir hızla yayıldığını dile getirerek, burada vatandaşların tahliye edildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, Böcek Mahallesi’nde de gerekli önlemlerin alındığını sözlerine ekledi. Vali Canbolat, yangının başlangıç nedeninin ilk tespitlere göre elektrik trafosunun patlaması olduğunu belirtti. Canbolat, “Vatandaşlarımızın yasaklama olarak aldığımız kararlara harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Çünkü rüzgar var, sıcak var. Yangının çıkamaması için bir sebep yok. En ufak olayda yangın çıkıyor. İlk andan itibaren ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Müdahalemiz devam ediyor. Şu an itibariyle yangın hızla yayılıyor, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şimdilik yangını kontrol altına aldık diyemeyiz” dedi.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Bademli Mahallesi’ndeki tahliyelere dikkat çeken Canbolat, “Böcek Mahallesi’nde de gerekli tedbirleri aldık. Şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi ama genel sağlık durumlarında bir sorun yok” şeklinde konuştu. Yangınla mücadele için bölgeye havadan 9 helikopter ve 5 uçak, karadan ise 6 su tankeri, 5 trayler, 8 araç, 5 dozer, 2 arazi aracı, 1 TOMA, 35 itfaiye aracı ve yüzlerce personel sevk edildi. Canbolat, “İnşallah akşama kadar önünü tutmaya çalışıyoruz, yangının yayılmasına mani olmaya çalışıyoruz. Ekiplerimiz gereğini yapmaya çalışıyor. Bölgeye Muğla Orman Müdürlüğü’nün bütün imkanları seferber edildi. Ayrıca bölge illerimizden İzmir, Muğla, Denizli’den de takviye kuvvetler istendi” dedi. Kırsal mahallelerden tahliye edilen vatandaşların Aydın’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında güvenli bir şekilde barındırıldığı belirtildi.