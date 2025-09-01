Vali Canbolat Yangın Kontrol Altında Değil

VALİ CANBOLAT’IN YANGIN AÇIKLAMASI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Pınardere Mahallesi’nde gerçekleşen yangınla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yangının kontrol altına alınamadığını belirtmesine rağmen, “Etrafını çevirmeye başladık. İnşallah en kısa zamanda bir sonuç almak istiyoruz” ifadesini kullandı. Yangının kaynağıyla ilgili de bilgi veren Vali Canbolat, “Pınardere Efeler bölgesinde 15.30 itibariyle Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligondaki bir çalışma tadilat sahasında spiraldan çıkan bir yangın çevreye yayıldı” dedi.

HEMEN MÜDAHALE BAŞLADI

Vali Canbolat, yangına müdahale için bölgeye ilk andan itibaren tüm ekiplerin geldiğini vurguladı. “Toplamda şu an 168 personel, toplam 53 araç ve hava aracı olarak da 9 araçla yangına müdahale ediyoruz” sözleriyle müdahale çalışmalarının büyüklüğünü ifade etti. Ayrıca, “Bölgede şu an AFAD, ADM, Emniyet, jandarma, Büyükşehir, UMKE ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kızılay, Devlet Su İşleri, Karayolları, STK’lar ve diğer ekiplerimiz bölgede görev yapıyor” şeklinde bilgi verdi. Vali, yangının şu ana kadar herhangi bir iş yeri veya evde zarar vermediğini de dile getirdi.

EMİRODAN MAHALLESİ’NDEKİ ÖNLEMLER

Vali Canbolat, yangının Emirdoğan Mahallesi’nin çevresine de yayıldığını ve “Çevresini kuşattık, herhangi bir sıkıntı olmasın diye müdahalemiz devam ediyor” dedi. Tüm ekiplerin çaba gösterdiği bu tür olayların önemine vurgu yaparak, “İnşallah akşama kadar bir netice alalım istiyoruz” ifadesiyle sözü noktaladı.