Vali Çelik Başarılı Sporcularla Buluştu

VALİ ÇELİK’TEN SPORCULARA DESTEK

Hakkari’nin Valisi Ali Çelik, judo/kuraş, güreş, bilek güreşi, wushu kung-fu ve kayak branşlarında Türkiye şampiyonalarında başarılı olan genç sporcularla bir araya geldi. Sporcuların elde ettikleri başarıları kutlayan Vali Çelik, onlarla sohbet ederek, branşları ve kazandıkları dereceler hakkında bilgi aldı. Vali Çelik, sporun önemine dikkat çekerek, “Spor yapmak insanı mutlu eden, disipline eden bir şeydir. Kazandığınız bu başarılar ciddi bir irade gerektiriyor. Spora günlük belirli bir zaman ayırmanız gerekiyor ve bunu herkes yapamıyor” şeklinde konuştu.

HEDEF OLİMPİYATLAR OLMALI

Genç sporculara tepki gösteren Vali Çelik, onları tebrik ederek, “Hedefiniz olimpiyatlar olmalı. Bu yolda azimle çalışmaya devam etmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sporcular ve antrenörler ise sağlanan destek için Vali Çelik’e minnettarlıklarını iletti. Daha büyük başarılar için çalışmalara devam edeceklerini belirten sporcular, elde ettikleri derecelerin sadece bir başlangıç olduğunu söylediler.