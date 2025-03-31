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Vali Çelik, Bayramda Güvenlik Personeliyle Buluştu

GÜVENLİK PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞMA

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ramazan Bayramı vesilesiyle uygulama noktalarında güvenlik personeli ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşma etkinliği gerçekleştirdi. Vali Çelik, Niğde-Kayseri kara yolunda bulunan bir uygulama noktasını ziyaret etti ve burada görevli çalışanlarla görüşerek onların çalışmalarına dair bilgi aldı.

DENETİM VE İKRAMLAR

Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla bayramlaşarak, onlara şeker ve kolonya ikram etti. Ayrıca, çocuklara küçük hediyeler vererek onların bayramını kutladı. Emniyet kemeri kullanmanın ve hız kurallarına uymanın önemine vurgu yapan Vali Çelik, sürücülerden bu kurallara riayet etmelerini istedi.

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