Vali Çelik Korfbol Açılış Törenine Katıldı

HAKKARİ VALİSİ SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Hakkari Valisi Ali Çelik, bir dizi beraberindeki ülke temsilcileri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen korfbol grup müsabakalarının açılış törenine katıldı. Bu etkinlik, Hakkari Üniversitesi Spor Salonunda gerçekleştirildi ve Vali Çelik, sporcularla bir araya gelerek onlara başarı dileklerini iletti.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Açılış töreninde konuşan Vali Çelik, 13 farklı ilden toplam 270 sporcunun katılım sağladığı müsabakaların sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdiğini ifade etti. Ayrıca, gençlerin spora yönlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dileyen Çelik, etkinliğin 24-28 Mart tarihleri arasında devam edeceğini belirtti.