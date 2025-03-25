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Vali Çelik’ten Saraçhane Meydanı Açıklaması

AÇIKLAMALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Niğde Valisi Cahit Çelik, İstanbul Saraçhane Meydanı’nda gerçekleştirilen gösterilere dair bir açıklama yaptı. Vali Çelik, “24 Mart 2025 tarihinde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanımıza, muhterem annelerine ve milletimizin manevi değerlerine yönelik sarf edilen incitici ve yakışıksız ifadeleri derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışımızı zedeleyen, ortak değerlerimizi hedef alan bu tür söylemler asla kabul edilemez” şeklinde konuştu.

DEĞERLERE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR

Görüş farklılıklarının saygı ve nezaket çerçevesinde dile getirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Çelik, hiç kimsenin inançlara, aile büyüklerine veya milletin hassasiyetlerine hakaret etme hakkının bulunmadığını belirtti. Vali Çelik, “Bu çirkin ifadelerin hukuk önünde karşılık bulacağına olan inancımız tamdır” dedi.

SAĞDUYU VE ORTAK DEĞERLER

Son olarak, Vali Çelik, “Millet olarak sağduyu ve ortak değerler etrafında kenetlenerek, tür provokasyonlara en güzel cevabı vermeye devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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