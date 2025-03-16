Vali Çelik Yetimlerle İftarda Buluştu

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ’NDE İFTAR PROGRAMI

Hakkari Valisi Ali Çelik, Dünya Yetimler Günü etkinliği kapsamında düzenlenen iftar programında yetim çocuklarla bir araya geldi. Her yıl Ramazan’ın 15. gününde kutlanan bu özel günde, Hakkari Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen iftar etkinliğine Vali Çelik, il protokol üyeleri, kamu kurumlarından temsilciler, siyasi parti temsilcileri, yetim çocuklar, aileleri ve koruyucu aileler katıldı.

PROGRAMIN BAŞLANGICI VE DUA

İftar etkinliği, Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yemeğin ardından katılımcılar hep birlikte dua ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

VALİ ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI

Programda konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, iftar davetlileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dünya Yetimler Günü’ne vurgu yapan Vali Çelik, “Bizler devletimizle beraber, tüm kurumlarımızla onların sosyal anlamda yaşadıkları sıkıntıları gidermek için gece gündüz sahadayız. Taleplerini dinliyoruz, onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.