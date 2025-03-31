Vali Çiçek Bayramda Personelle Buluştu

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ramazan Bayramı önlemleri çerçevesinde çeşitli uygulama noktalarını ziyaret etti. Bu kapsamda, görevi başındaki personelin bayramını kutlayarak baklava ikram etti. Artan önlemler doğrultusunda, Göle yolu kontrol noktasını ve Ardahan-Kars karayolu Çamlıçatak kontrol noktasındaki uygulama alanını gezen Vali Çiçek, burada İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ile birlikte çalışmaları yerinde gözlemledi.

DENEYİMLERİN PAYLAŞIMI VE TEŞEKKÜR

Hava ve kara yoluyla yapılan denetimlerin son durumuna ilişkin bilgiler alan Vali Çiçek, görevli polis ve jandarma personeli ile bayramlaşarak onların bayram deneyimlerini de dinledi. Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetim yapan personelle kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve onlara baklava ikram etti.

Çiçek, kontrol noktasında görevde olan polis ve jandarma personelinin bayramını kutlayarak, başarılı çalışmalarının devamını diledi.