Vali Çiçek, ERVA Kulübüne Ziyarette Bulundu

ERMENLERİMİZLE VARIZ PROJESİ KAPSAMINDA ZİYARET

Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği tarafından başlatılan “Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi” çerçevesinde açılan ERVA Sağlık Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çiçek burada sporcu öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

BAŞARI BEKLENTİSİ VE GENÇLERE MOTİVASYON

Vali Çiçek, kulüpteki öğrencilerin elde ettiği başarıların kendilerine gurur verdiğini belirtti ve, “Sizden daha fazlasını bekliyoruz. Yılmadan, azimle çalışarak hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda daha büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sporla iç içe büyüyen, hem fiziksel hem de zihinsel anlamda gelişen bir gençlik, ülkemizin en büyük gücüdür. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan da Vali Çiçek’e gençlere sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.