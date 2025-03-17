Vali Çiçek’ten 18 Mart Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Vali Çiçek, “Türk Milleti olarak tüm dünyaya meydan okuyarak var olma mücadelesi verdiğimiz ve tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanına dönüştürdüğümüz Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümünü gururla kutluyoruz. Çanakkale Savaşı’nda gösterilen kahramanlıklar, Türk milletinin hafızasında silinmez izler bırakmıştır” şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ANIMSANMASI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum” sözü ile verilen mücadelenin ve kazanılan zaferin, sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milleti bir araya getiren bir simge haline geldiğini vurguladı. “Bizler, yokluklar ve imkansızlıklar içinde bile ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten sağlam bir iradenin ve ruhun mirasçıları olarak bu zaferi; sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, büyük bir millet olarak halen sürdürmekte olduğumuz şerefli ve kararlı yürüyüşümüzün en önemli kaynaklarından biri olarak görüyoruz” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMAMAK

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünü kutladıklarını belirten Vali Çiçek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan bütünlüğü ve milletin huzuru için hayatlarını feda eden aziz şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle andığını ifade etti. “Hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum” ifadesini kullandı.