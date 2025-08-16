Haberler

Vali Çiçekli, Yangın Sonrası İnceleme Yaptı

ORMAN YANGINLARININ SÖNDÜRÜLMESİ VE İNCELEMELER

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Çiçekli’nin yanan ormanlık alanlarda çalışan ekiplerle bir araya geldiği ve Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın’dan bilgi aldığı belirtildi. Çiçekli, tüm kurumların katkısıyla yangınların başarıyla söndürüldüğünü ifade etti.

YANGININ KONTROLÜ VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Dün akşam saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Çiçekli, “Yangının sabaha karşı tamamen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi. Geçen yıl aynı bölgede bir yangın çıktığını ve yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğünü hatırlatan Çiçekli, bu yeni yangında toplam 40 hektar alanın yandığını vurguladı. Yangında zarar gören alanın 10 hektarının önceki yangından, 30 hektarının ise bu yangından etkilendiğini söyledi.

EKİP SAYISI VE ÇALIŞMALARIN SÜRESİ

Yangınla mücadelede yaklaşık 500 kişinin görev aldığını ifade eden Çiçekli, soğutma çalışmalarının 10 gün boyunca süreceğini belirtti. Ekiplerin çalışmalar tamamen sona erene kadar bölgede kalacaklarına dikkat çeken Çiçekli, “Görev alan tüm kurumlara, devletimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

