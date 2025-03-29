Vali Çiftçi, Atatürk Üniversitesi’nde Öğrencilerle Buluştu

RAMAZAN SONU SAHURU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan ayının son sahurunu Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Fenerli Yol’da, üniversite öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, Atatürk Üniversitesinin düzenlediği sahur programının ardından bir açıklama yaptı. “Bugün akademik ve idari personelimiz ile kıymetli öğrencilerimizle birlikte mübarek Ramazan ayının son sahurunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadım. Öğrencilerimizle aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik iklimini hep birlikte paylaştık.” diyen Vali Çiftçi, bu anlamlı anları paylaşmanın önemine dikkat çekti.

BİR ARADA OLMAK

Sahur programında Vali Çiftçi’ye, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile birlikte Atatürk Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli eşlik etti. Vali Çiftçi, sahur sonunda bu birlikteliğin bir sembolü olarak, “Nice Ramazanları yine aynı birlik ve beraberlik ruhuyla geçirmek dileğiyle” şeklinde ifade etti.