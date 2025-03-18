Vali Çiftçi Çocuklarla İftar Programında Buluştu

VALİ VE EŞİNDEN İFTAR ORGANİZASYONU

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Ramazan ayının bereketi ve manevi ikliminde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde yaşayan çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi. Bu organizasyon, çocukların gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

UMRE HATIRALARI PAYLAŞILDI

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan ve kutsal topraklara giderek umre vazifesini yerine getiren 14 evladımızla gerçekleşen iftar programında, çocuklarımızın umre hatıralarını dinleyerek sevinçlerine ortak olan Valimiz Sayın Çiftçi, devletin şefkatli himayesinde eğitimden sosyal gelişime kadar çok yönlü destek gören çocuklarımız ile yakından ilgilendi” ifadeleri yer aldı. Bu etkinlik, çocukların mutluluklarını paylaşmalarına olanak tanıdı.