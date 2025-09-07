Vali Çiftçi Düğüne Katıldı, Mutluluk Diledi

VALİ ÇİFTÇİ DÜĞÜN TÖRENİNE KATILDI

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sözleşmeli er olarak görev yaparken Kuzey Irak’ta 26 Kasım 2023 tarihinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada yaralanarak gazi unvanını alan Gazi Samet Kulaç ile Ceylan Fidan’ın düğün merasimine katıldı.

ÇİFTİ TEBRİK ETTİ VE HEDİYE VERDİ

Düğün töreninde çiftin bu önemli anını paylaşan Vali Çiftçi, hayatlarının birleştirme adımını atan çifte hediye takdiminde bulunarak, onlara mutluluklar diledi. Düğün merasiminde Vali Çiftçi’ye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.