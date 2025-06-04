Vali Çiftçi, Engelli Bireylerle Buluştu

ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELİNDİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanlığı’nın düzenlediği etkinlikte engelli bireylerle bir araya geldi. Vali Çiftçi, programda engelli vatandaşların isteklerini dinleyip çözüm önerilerini değerlendirdi. Bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapan kuruluşlara, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe’ye ve katılan herkese teşekkür etti.

ENGELLİLERİN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuşmasında engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara vurgu yapan Vali Çiftçi, “Sağlıklı bireyler olarak bizlere düşen, elimizdeki imkanları engelli kardeşlerimizin daha rahat bir yaşam sürmesi için kullanmaktır” dedi. Vali ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı’na değinerek, “Bugün bayramın şerife günü. Yarın arife, cuma günü de Kurban Bayramı’nın birinci günü olacak inşallah. Şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah hepimizi sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice bayramlara ulaştırsın” ifadelerini kullandı.

TALEPLER NOT ALINDI

Program sonrasında Vali Çiftçi, engelli bireylerin taleplerini tek tek not alarak, çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyerek ilgili birimlere talimat verdi. Programa Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, engelli bireyler ve aileleri katıldı.